العقوبات تنتظر برشلونة وأتلتيكو مدريد من رابطة الليغا

تدرس رابطة الليغا الإسبانية فرض عقوبات على كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد بسبب ما جرى من أحداث خلال مباراتهما معا في هذه الجولة من الدوري الإسباني التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن جمهور أتلتيكو مدريد ألقى زجاجات المياه على النجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي عقب تسجيله هدف فريقه في مرمى الحارس يان أوبلاك في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وكان برشلونة قد تأخر بهدف في الشوط الثاني ولكن النجم ديمبلي عادل النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليحصد البلوغرانا نقطة من ملعب صعب مثل واندا متروبوليتانو.

وفي المقابل تدرس رابطة الليغا معاقبة نادي برشلونة أيضا بسبب نزوله متأخرا في الشوط الثاني وهو ما تسبب في تأخر بدء المباراة قليلا ولم تتضح الصورة بشأن طبيعة تلك العقوبات وإن كانت تنحصر في توقيع غرامة مالية.

ونجح برشلونة في الحصول على نقطة ولكن إشبيلية الأندلسي اقتنص صدارة الليغا بعدما فاز على بلد الوليد بهدف نظيف في ملعب رامون سانشيز بيزاخوان برصيد 26 نقطة فيما حل برشلونة برصيد 25 نقطة في المركز الثاني ثم أتلتيكو مدريد برصيد 24 نقطة.

وتعد مسابقة الليغا الإسبانية أكثر سخونة هذا الموسم خاصة بعدما ترنح ريال مدريد في كثير من النتائج خاصة مباراته الأخيرة التي خسرها أمام إيبار بثلاثية نظيفة فيما فقد الكثير من النقاط.

وخسر برشلونة في عدة مناسبات عدد كبير من النقاط أمام فرق ضعيفة مثل جيرونا وريال بيتيس وأتليتك بلباو وليغانيس وهو ما دفع الصحافة في كتالونيا لانتقاد المدرب إرنستو فالفيردي بسبب صعوبة تحقيقه الفوز على عدد من الفرق الضعيفة ودخول الفريق في منافسة شرسة على لقب الليغا بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من تصدر المسابقة بفارق مريح من النقاط.