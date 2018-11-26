برشلونة يستقر على بديل رافينيا :

تعرض البرازيلي رافينيا لإصابة مزمنة بقطع في الرباط الصليبي للركبة يحتاج إلى التدخل الجراحي ومن ثم الغياب عن الملاعب لنحو 6 أشهر وهو ما يعني انتهاء موسمه مع فريقه برشلونة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن برشلونة قرر التعامل مع الموقف سريعا من خلال الدفع ببديله كي يصبح على أهبة الاستعداد للتأقلم سريعا مع الفريق وأسلوب المدرب إرنستو فالفيردي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة رافينيا ستفتح الطريق أمام اللاعب الإسباني كارليس إلينا من أجل الدخول في قائمة المدرب إرنستو فالفيردي خاصة أنه كان على مشارف المشاركة في لقاء أتلتيكو مدريد ولكن النتيجة لعبت دورها في إجراء تبديلات مثل الدفع بالفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

ونوهت الصحيفة إلى أن برشلونة سيبدأ في النظر إلى مستقبل دينيس سواريز من أجل مشاركته في المباريات في الوقت الذي أشارت فيه الكثير من التقارير الصحفية إلى أن اللاعب يمكن أن يبعه البلوغرانا في الشتاء بسبب قلة مشاركته في المباريات.

وكان رافينيا أحد اللاعبين المرشحين للخروج من برشلونة في الشتاء حيث تصر الإدارة على بيعه فيما يؤمن المدرب فالفيردي بقدراته ويمنحه بعض الفرص.

ولم تتضح الصورة بشأن إمكانية التعاقد مع لاعب وسط في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم وسط الملعب خاصة أن الفريق لديه الكثير من المباريات ويخشى من شبح الإصابات التي تلاحق الفريق في الفترة الاخيرة.

ويظل أسم فرانكي دي يونغ نجم وسط أجاكس أمستردام الهولندي أحد الأهداف الهامة بالنسبة إلى برشلونة كذلك الفرنسي أدريان رابيو والذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في جوان 2019 ويحق له التفاوض مع أي فريق في العلن مع حلول شهر يجانفي من العام المقبل.

ويسعى برشلونة إلى التعاقد مع نجم مميز وفي حال الاستقرار على رابيو فإن البلوغرانا يمكنه مجانا حينها سيحصل اللاعب على مكافأة تعاقد بخلاف راتبه السنوي الذي قد يصل إلى نحو 10 ملايين يورو.