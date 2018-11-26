بعد ثلاثة أشهر عجاف هني يعود لتسجيل الأهداف :

قاد لاعب الخضر سفيان هني ناديه سبارتاك موسكو لتحقيق فوز مهم في الدوري على حساب كريليا سوفيتوف الروسي بثلاثة مقابل هدف وحيد، النصر رفع رصيد رفقاء هني للنقطة الـ22 مبتعدا ولو مؤقتا عن مراكز الهبوط، من جانب سبارتاك شارك هني أساسيا ولعب تسعين دقيقة كاملة وقدم مستوى جد مقبول، حيث كان له دور فاعل في الفوز حيث كان وراء الهدف الأول لفريقه وهدف التعادل في اللقاء في الدقيقة الستين، ويعتبر هدف هني الأول له هذا الموسم، حيث انتظر لأزيد من ثلاثة أشهر كاملة لتسجيل أول هدف في الدوري وهو أمر ليس بالمقبول لكن أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي، هني سجل في وقت هو في أمس الحاجة له بعد تعرضه لنقد كبير جدا امتد لغاية الحديث عن طرده من النادي في جانفي .

لاعب الخضر أثنى كثيرا على مدربه الجديد

بعيدا عن لقاء يوم أمس أدلى لاعب الخضر بتصريحات للإعلام الروسي تكلم فيها عن الفرق الذي لمسه بين المدرب السابق كاريرا والحالي كونونوف، هني وكما كان متوقعا أشاد كثيرا بالمدرب الحالي وفضله على السابق حين قال: “المدرب الجديد يعرف ما يريد لقد كان واضحا من البداية شرح لنا ما يريد وطريقة عمله ونحن بدورنا سنسعى لتطبيق تعليماته، أنا لا أعنى بذلك أن الطاقم التدريبي السابق كان سيئا لكن ما يختلف فيه المدربين أن المدرب الحالي يركز كثيرا على الهجوم وهو ما يساعدني أنا شخصيا ويكون في صالحي”.

استفاقته قد تعيده لصفوف الخضر

من دون أدنى شك، فإن استفاقة مهاجم نادي سبارتاك موسكو الروسي الأخيرة قد تشفع له في العودة لصفوف الخضر مستقبلا، خاصة وأن الناخب الوطني الحالي جمال بلماضي كان قد صرح علنا بأنه لن يستدعي سوى اللاعبين الأكثر جاهزية خلال كان 2019، ما قد يجعل مهاجم سبارتاك من ضمن العناصر التي قد تحضا بالمشاركة في هذا العرس الإفريقي الذي يطمح فيه محاربو الصحراء أن يعلقوا النجمة الثانية في قمصانهم بعد تلك التي حصدوها سنة 1990 بالجزائر.

بورقعة-ع

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