بن سبعيني بمستوى كبير أمام مونبوليي :

تمكن نادي ران من العودة بالتعادل من ملعب لاموسون عندما واجه نادي مونبوليي لحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي الممتاز، بعد انتهاء اللقاء بهدفين في كل شبكة، وهو التعادل الذي ساهم فيه المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني الذي شارك وكما جرت عليه العادة أساسيا في تشكيلة المدرب صبري لموشي وظهر بمستوى كبير جدا رغم قوة هجوم مونبوليي هذا الموسم، فبن سبعيني اختير الأحسن بين بقية المدافعين في ران ونال علامة 7 من 10 حسب موقع هوسكورد، ومن جانب ران دائما سجل الجزائري الآخر مهدي زفان حضوره في قائمة اللقاء، غير أنه لم يحظ بفرصة اللعب وبقي إلى جانب مدربه حتى صافرة النهاية.

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