بن ناصر يقدم مستوى كبيرا مع إيمبولي :

عاد نادي إيمبولي من بعيد وحقق فوزا ثمينا جدا على حساب نادي أطلنطا بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما عشية أمس الأحد في الكالتشيو، رفقاء بن ناصر قدموا مستوى كبيرا جدا ضد خصم قوي واستطاعوا أن يعودوا في آخر ثانية من اللقاء، حيث سجل المدافع سيلفستري الهدف الثالث، من جانب إيمبولي وكما جرت العادة شارك بن ناصر أساسيا ولعب تسعين دقيقة وكما جرت العادة أيضا قدم الدولي الجزائري مستوى كبيرا جدا أكد به أنه فعلا موهبة ومن أهم لاعبي مركزه في كل إيطاليا.

اختير ثاني أحسن لاعب في اللقاء

كما كان متوقعا منح الجزائري تقييما جد عال، حيث منحه موقع “صوفا سكور” المتخصص بالإحصائيات تقييما وقدر 7.6 من عشرة كثاني أحسن لاعب في اللقاء بعد زميله سيلفستري الذي سجل هدف الفوز والذي نال 7.7، وبحسب الموقع السابق دائما، فإن أرقام بن ناصر كانت مميزة جدا، حيث نجح في قطع الكرات في ثلاث مرات، قام بسبع تمريرات طويلة كما فاز بـسبع التحامات وهي أرقام ممتازة للاعب وسط ميدان دفاعي، بن ناصر لم يكتف بذلك بل قام بخلق فرصتين، ما يؤكد قدرته على اللعب في المقدمة أيضا .

بورقعة-ع

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