بيشكتاش مصرّ على إقناع براهيمي والجزائري يفضل البريمرليغ :

عزوز بورقعة

كشفت تقارير تركية يوم أمس، أن إدارة بيشكتاش مصرة أيما إصرار على ضم الدولي الجزائري ياسين براهيمي، الإعلام المحلي قال أن براهيمي يعتبر مفصلا على لعب بيشكتاش والكل مجند من أجل إقناعه بالقدوم، الغريب أن إدارة ومدرب بيشكتاش يعرفون برغبة اللاعب، حيث يرفض الرحيل صوب تركيا ويصر على اللعب في ناد كبير، وكان الإعلام التركي قد أكد أن إدارة بيشكتاش ستحارب لأجل ضم براهيمي وستحاول منحه راتبا يغريه ويغير وجهته صوب السوبر ليغ .

براهيمي يرغب في الانتقال إلى ناد إنجليزي

دائما وبحسب ذات التقارير، فإن الجزائري ووكلاء أعماله يعلمون على نقله صوب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يرى براهيمي أن الفرصة قد أتت من أجل الانتقال هناك، ويكون براهيمي قد ازداد اقتناعا بالانتقال لإنجلترا بفضل العروض الكثيرة التي وصلته من هناك، حيث ارتبط بعديد الأندية المتوسطة، الضعيفة وأيضا القوية في صورة آرسنال، واست هام، نيوكاسل، ساوثمبتون، إيفرتون، واتفورد وغيرها من الأندية .

صحيفة “أبولا” تؤكد أن إدارة بورتو طوت ملف براهيمي نهائيا

في سياق الحديث عن مستقبل براهيمي فاجأت صحيفة أبولا الجميع يوم أمس بالتأكيد على أن إدارة بورتو طوت وبشكل نهائي ملف براهيمي، الأمر يبدو غريبا ومتناقضا، حيث كانت ذات الصحيفة قد كشفت أن الإدارة ستقوم بمحاولة جديدة وربما تقنعه بالبقاء، لكن يبدو أن المحاولة قد استنفدت أو ربما الإدارة قد تأكدت أن بقاءه يبقى مستحيلا حتى من دون أن تحاول، في ذات السياق كشفت التقارير البرتغالية أن الإدارة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسمح له بالرحيل في جانفي، حيث يطالب المدرب ببقائه في حين ترى الإدارة أن رحيله صيفا سيكون خسارة كبيرة ومضاعفة .

كونسيساو: ” غياب براهيمي كان بقصد إراحته”

غاب لاعب الخضر ياسين براهيمي عن لقاء فريقه الأخير ضد بيليننسش والذي جرى سهرة السبت ضمن كأس البرتغال وانتهى بفوز بورتو بهدفين ورغم أن الأمر كان واضحا من البداية إلا أن مدرب بورتو أبى إلا أن يبين سبب غياب ياسين، حيث قال أنه أراحه فقط، كونسيساو قال أن المجموعة كبيرة وأن براهيمي بحاجة لوقت من أجل الراحة، وتأتي إراحة ياسين في وقتها، حيث كان قد عانى من إصابة طيلة الأسبوع الماضي كانت سببا في إبعاده عن لقاء الخضر ضد الطوغو .

بورقعة-ع

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