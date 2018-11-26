تربص مارس سيشهد على نهاية المشوار الدولي لعدة لاعبين :

رسمت التربصات الثلاثة التي أشرف عليها الناخب الوطني جمال بلماضي على خارطة جديدة للمنتخب الوطني الذي سيعرف غربلة كبيرة جدا في التربص القادم، والمقرر شهر مارس والذي سيكون بطابع تحضيري للكان عند مواجهة غامبيا في ختام التصفيات والمنتخب التونسي في لقاء ودي، حيث سيكون شهر مارس شاهدا على نهاية المشوار الدولي لعدة لاعبين مع الخضر شاركوا في النسخة الأخيرة من الكان.

الكان القادمة ستعرف تغييرا جذريا في مجموعة الخضر

بإلقاء نظرة على الأسماء التي اعتمد عليها بلماضي في اللقاءات الأربعة له مع الخضر، وخاصة في القائمة الأخيرة التي واجهت الطوغو نجد أن مجموعة كبيرة من اللاعبين لن تحظى بفرصة التواجد في تربص مارس ومنه نهائيات الكان، فقائمة الخضر التي شاركت في كان الغابون الأخيرة لن يبقى منها إلا سبعة لاعبين أو ثمانية على أقصى تقدير سيواصل بلماضي الاعتماد عليهم في صورة بونجاح، بن سبعيني، ماندي، براهيمي، سليماني والحارس مبولحي وربما تايدر وبن طالب.

قديورة وسوداني مشوارهما الدولي انتهى بنسبة كبيرة

تأكد بما لا يدعو للشك أن اللاعب عدلان قديورة الذي أبعد عن التربص الأخير للخضر، وكذلك هلال العربي سوداني زميل قديورة في نوتينغهام فوريست والذي لم يحظ بفرصة العمل مع بلماضي بداعي الإصابة، قد أنهيا مشوارهما الدولي مع الخضر، فالأول يبلغ من العمر 33 سنة وابن الشلف احتفل أمس بعيد ميلاده الواحد والثلاثين ولن يعود إلى الميادين إلا العام القادم، وهو ما يعني أن اللاعبين خارج حسابات المنتخب واعتزالهما اللعب دوليا الأقرب لهما للخروج من الباب الواسع، وهما اللذان قدما الكثير للمنتخب بما أن الناخب الوطني لن يعتمد عليهما مستقبلا في ظل توفر البدائل في منصبيهما بلاعبين شبان.

ب-بكوش

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