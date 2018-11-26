درفلو هداف، ممرر حاسم ويخرج مصابا :

عاد خريج مدرسة اتحاد العاصمة ولاعب فيتاس أرناهايم أسامة درفلو للتألق من جديد، حيث قاد فريقه لفوز كبير على حساب نادي فيلام بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، أسامة كان وراء الهدفين الأول والثاني، حيث مرر كرة الهدف الأول الذي سجله زميله بيدرو وسجل الهدف الثاني بنفسه، فرحة أسامة بالتألق لم تكتمل، حيث خرج مصابا قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق عل أمل ألا تكون الإصابة خطيرة وتعيق تقدمه وتطوره.

سجل ثالث أهدافه هذا الموسم

بعد نهاية اللقاء نال أسامة درفلو نصيب الأسد من الإشادة من الإعلام المتخصص، حيث أكد قدرته على قيادة هجوم فيتاس وإجلاس لاعب مثل ماتافز على الدكة، الإعلام الهولندي أشاد بأسامة وبحصيلته فرغم أنه وصل فقط لهدفه الثالث منذ بداية الموسم إلا أنها حصيلة تبقى جيدة للاعب بديل، كما أنه يلعب أولى مواسمه بعيدا عن بلده الأصلي الجزائر، يشار إلى أن درفلو لعب هذا الموسم 13 لقاء في الدوري منها ست فقط كأساسي.

تألقه سيجعل مدربه مضطر لمنحه الفرص أكثر

مما لا شك فيه، فإن تألق مهاجم نادي اتحاد العاصمة السابق في لقاء فريقه الأخير، سيجعل مدربه مطالب بمنحه الفرصة أكثر مستقبلا، وإدخاله في خياراته الأساسية خلال مباريات الجولات القادمة، خاصة وأن درفلو كان قد أظهر إمكانات كبيرة تؤهله للعب أساسي في قادم المواعيد.

بورقعة-ع

مرتبط