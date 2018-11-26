دي يونغ: أرفض مقارنتي بيوهان كرويف ولن أصل إلى مستواه أبدًا

ظهر نجم وسط فريق أجاكس أمستردام الهولندي، فرانكي دي يونغ، في وسائل الإعلام عقب فوز النادي العاصمي ضد بريدا بثلاثة أهداف نظيفة لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري المحلي، حيث تطرق للحديث حول مواضيع عدة.

النجم البالغ من العمر 21 عامًا، رد على أحد الأسئلة المثيرة للجدل وكانت حول تشبيهه بأسطورة كرة القدم الهولندية، يوهان كرويف، من حيث طريقة اللعب وترويض الكرة، حيث قال..

“أحاول تجاهل تلك المقارنات والتركيز على ما أفعله، بالتأكيد إنه لأمر جيد أن تتم مقارنتي به، لكنني بعيدًا للغاية عن مستوى كرويف ولن أصل إليه أبدًا، ليس لدي أوهام حيال ذلك”.

ورفع أجاكس رصيده إلى النقطة 34 مُحتلًا وصافة الترتيب العام للبطولة الهولندية “أرديفيزي” خلف المتصدر بي إس في أيندهوفن والذي جمع 39 نقطة بالعلامة الكاملة 13 انتصار من 13 لقاء.

ويعتبر متوسط ميدان منتخب هولندا هدفًا أساسيًا لبرشلونة خلال الفترة القادمة لتدعيم الفريق، لكنه يلاقي منافسة شرسة من قبل مانشستر سيتي الإنجليزي الذي أشارت التقارير إلى استعداده تقديم 80 مليون يورو من أجل استقدامه، فيما يخطط باريس سان جيرمان بدوره إلى جلبه عبر تقديم عرض ضخم.

وكيل أعمال اللاعب علي دورسون قال في تصريحات صحفية حول قرب انتقاله إلى مانشستر سيتي حسبما أشاعت الصحف الإنجليزية مؤخرًا.. “لا استطيع إنكار أو تأكيد ذلك، ينبغي أن تسألوا مارك أوفر مارس، فأنا أرسل له كل الأندية التي تتواصل معي بشأن اللاعب”

دي يونغ كان قد خاض أولى مبارياته الدولية في مارس الماضي، وغدا أحد القطع الأساسية فيما بعد عقب العروض القوية التي يظهرها رفقة أجاكس في المسابقات المحلية والأوروبية، حيث قاد الفريق لبلوغ نهائي الدوري الأوروبي الموسم ما قبل الماضي.