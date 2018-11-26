سليماني بأداء متوسط ينهزم رفقة فينرباتشي :

لم يتمكن نادي فينرباتشي الذي يلعب له الثنائي الجزائري الجزائري ياسين بن زية و إسلام سليماني من تحقيق النتيجة الإيجابية التي بحث عنها خارج الديار عند تنقله عشية أمس إلى ملعب طرابزون سبور لمواجهة النادي المحلي في المباراة التي انتهت بهزيمة رفقاء “السوبر سليم” بثنائية مقال هدف واحد، ما ميّز اللقاء هو تلقى مهاجم الخضر الذي دخل أساسيا بطاقة صفراء في الدقيقة الـ25 من عمر المقابلة التي لم يظهر فيها بأداء جيد هذه المرة أيضا.

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