عبيد يصنع الحدث بتألقه بعد عودته من الإصابة :

نال لاعب الخضر مهدي عبيد إشادة الإعلام الفرنسي رغم أنه خاض أول لقاء له كأساسي منذ الإصابة الأخيرة، مهدي قدم مستوى كبيرا جدا في خط الوسط في لقاء بوردو الذي جرى سهرة السبت الماضي ورغم أن اللقاء انتهى بالتعادل إلا أن مهدي كان الأحسن والوحيد تقريبا الذي نال الإشادة بين بقية زملائه، يشار إلى أن عبيد أصيب في بداية الشهر الحالي وغاب بسبب هذه الإصابة عن لقاء الطوغو الأخير .

ليكيب اختارته أحسن لاعب في اللقاء

إلى ذلك، اختارت صحيفة ليكيب الدولي الجزائري كأحسن لاعب في لقاء فريقه الأخير، مهدي نال تقييما وقدره 6 من عشرة ورغم أنه تقييم جيد وفقط إلا أنه تمكن من منح لاعب الخضر شرف رجل اللقاء، وتعتبر هذه الإشادة كجرعة معنوية قوية للجزائري من أجل المواصلة على نفس النهج.

أكد أحقيته بفرصة مع المنتخب الوطني

ورغم ما يقدمه من مستويات على مدرا السنوات الأخيرة إلا أن عبيد لم يحصل على فرصة كاملة مع المنتخب، لاعب ديجون تواجد كثيرا في تربصات الخضر لكنه في كل مرة كانت يكتفي بالجلوس على الدكة، ومع قدوم مدرب جديد مثل بلماضي فإن الفرصة قد تتاح له في لقاء غامبيا المقبل، خاصة أن بلماضي منح الفرصة للاعبين أقل منه قدما وحتى مستوى مثل شيتة.

بورقعة-ع

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