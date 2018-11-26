عطال يواصل الإبهار ونيس يفوز بثنائية أمام ليل :

لا يزال مدافع المنتخب الوطني الجزائري ونادي نيس الفرنسي يوسف عطال يواصل الإبهار من مباراة لأخرى في البطولة الفرنسية وحتى في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، فبعد المستوى الكبير الذي قدمه مع الخضر في لقاء الطوغو الأخير الذي عاد فيه أشبال بلماضي بفوز عريض كانت لعطال لمسة مباشرة في تلك النتيجة التي أهلت رسميا الخضر للعرس الإفريقي، تنقل لاعب نادي بارادو السابق لرسم البسمة هذه المرة في وجه أنصار ناديه الفرنسي نيس بعد الأداء المميز والكبير الذي ساهم به في فوز فريقه على حساب ليل عشية أمس.

شارك أساسيا وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ73

هذا وقد دخل لاعب نادي بارادو السابق رفقة التشكيلة الأساسية التي راهن عليها المدرب باتريك فييرا عشية أمس، أين حظي عطال بثقة مدربه الذي لا يفوت مناسبة للثناء على إمكانات لاعبه الجزائري ودوره الكبير في النتائج الإيجابية التي يحققها نادي نيس في البطولة الفرنسية مؤخرا، يذكر أن رفقاء عطال تمكنوا من تحقيق خمس نتائج إيجابية متتالية، ما جعلهم يحتلون مرتبة جيدة في جدول الترتيب العام للبطولة الفرنسية.

مدافع الخضر حصد إشادة كبيرة من أنصار ناديه

حصد مدافع المنتخب الجزائري يوسف عطال على إشادة واسعة من قبل أنصار نادي نيس عشية أمس، أين ساهم بشكل مباشر في الفوز الذي حققه أشبال باتريك فييرا على حساب ضيوفهم من نادي ليل بثنائية نظيفة، حيث تفاعل كثيرا أنصار نيس مع اللقطات الفنية التي يصنعها مدافعهم الجزائري كثير الحركة وصاحب المراوغات الجميلة والناجحة،

عطّال: “سعيد بهذا الفوز وأشكر الأنصار على دعمهم لنا”

أطل مدافع المنتخب الوطني ونادي نيس الفرنسي يوسف عطال مباشرة بعد نهاية مباراة أمس بنشره لفيديو على موقعه الاجتماعي يخاطب فيه أنصار نادي نيس الذين خصهم بالقول:”أنا جد سعيد بهذا الفوز الذي حققناه عشية اليوم أمام منافس قوي بحجم نادي ليل، أعتقد بأن الفضل يعود بالدرجة الأولى لأنصار نادينا الذين وقفوا خلفنا ودفعونا لتحقيق خامس نتيجة إيجابية على التوالي”.

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