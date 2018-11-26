كارلوس يحث ريال مدريد على ضم نيمار :

دعا أسطورة ريال مدريد، روبرتو كارلوس، العملاق الإسباني للتعاقد مع مواطنه نيمار الذي يلعب حاليا في صفوف باريس سان جيرمان، بعد انتقاله من برشلونة بموجب صفقة خرافية بلغت 222 مليون يورو.

واعتبر روبرتو كارلوس دا سيلفا أن “كل ناد سيستفيد بقوة في حال انضم نيمار إلى صفوفه”، مضيفا أن الأخير يملك “إمكانيات رهيبة” تجعله مهما لجميع أندية كرة القدم.

وأدلى روبرتو كارلوس الذي يعمل حاليا كخبير في إدارة الملكي بتصريحاته صباح اليوم الاثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد، متنبأ أن نيمار سيصبح قريبا “الأفضل” في العالم، في إشارة إلى جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأكد “لهذا السبب فإن ريال مدريد بحاجة إلى نيمار.. وليس ريال وحده!”.

وكانت هناك محاولات حثيثة من قبل الملكي لضمه الموسم الماضي، غير أن نيمار قرر البقاء في معقله الفرنسي حيث يربطه عقد مع النادي الباريسي حتى 30 جوان 2022.

في المقابل، تحدثت تقارير إعلامية عدة عن رغبة برشلونة في استعادة نيمار، لكن هذه المعلومات لم يؤكدها أي من الطرفين.

ومهما اختلفت هوية النادي الذي سيظفر في نهاية المطاف بخدمات اللاعب، إلا أن ما هو مؤكد أن من يرغب في التعاقد مع نيمار عليه دفع مبلغ 300 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي الذي وضعه باريس سان جيرمان للتخلي عن اللاعب.