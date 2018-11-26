هازارد : لن أرحل عن تشيلسي في الشتاء

تحدث الدولي البلجيكي وجناح فريق تشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد، إلى وسائل الإعلام أمس الأحد في مقابلة كشف من خلالها عن كثير من الأمور، أحدها بالطبع مستقبله ووجهته القادمة.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، لم يكشف بعد عن مصيره مع البلوز، ولم يستبعد أيضًا إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، لكن الشيء الأكيد الذي أشار إليه هو “لا انتقال في الشتاء”.

“في جانفي؟ سأستمر مع تشيلسي حتّى نهاية الموسم، لكن إن لم أجدد عقدي فالانتقال ممكن.. الصيف القادم هناك إمكانية لكن هناك أيضًا احتمالية أن أقضي بقية مسيرتي مع تشيلسي” كان هذا رد هازارد لقناة (كانال بلاس) الفرنسية حول إمكانية الرحيل إلى ريال مدريد.

وأضاف اللاعب المتوّج ببرونزية مونديال روسيا 2018.. “لا أرى نفسي مُغادرًا لتشيلسي في جانفي، لن أفعل هذا بالنادي والجماهير”.

واختتم باعترافه عن وجود مفاوضات مع البياسجي.. “لقد كانت هناك اتصالات مع باريس سان جيرمان، لكن الأمر لم يروقني، دائمًا ما أقول أنني إن عدت إلى فرنسا سألعب بقميص ليل”.

وينتهي عقد اللاعب مع الفريق اللندني صيف 2020، وهو ما يعني تبقى موسم ونصف على انقضاء التعاقد، مع عدم التوصل إلى عقد جديد حتّى الآن والسبب هو رغبة هازارد في مغادرة النادي والتوجه إلى ريال مدريد “حلم الطفولة” كما قال سلفًا في تصريحات صُحفية.

من جهته قال مدرب تشيلسي، ماوريسيو ساري، عن تجديد عقد اللاعب.. “لا أعرف التطورات في موضوع العقد، لكنني اعتقد أنه يمكننا التجديد معه، أتمنى ذلك”.

جدير بالذكر أن إدارة ريال مدريد وضعت هازارد في طليعة قائمة المطلوبين في الميركاتو الشتوي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما بات الفريق سادسًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، مُتلقيًا خمس خسائر خلال 13 جولة.

وسجل هازارد 8 أهداف وصنع 4 أخرى خلال 15 مباراة بقميص تشيلسي هذا الموسم، قبلًا كان قد انتقل إلى صفوف النادي قادمًا من ليل الفرنسي عام 2012 في صفقة ضخمة للبلوز وقتئذ بلغت نحو 35 مليون يورو.