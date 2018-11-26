وناس يضيّع فرصة التألق وظهور غلام يتأجل :

ضيع نادي نابولي نقطتين بصورة غريبة جدا بعد تعادله على أرض ملعبه سان باولو أمس الأحد ضد كييفو متذيل الترتيب وصاحب الصفر نقطة، أنشيلوتي ظن أن اللقاء سيكون سهلا أمام فريق لم يحقق أي فوز هذا الموسم ولذلك منح الفرصة لبعض لاعبيه الشبان ومن ضمنهم وناس، هذا الأخير لعب 57 دقيقة قدم فيها مستوى متوسطا لأبعد الحدود، فرغم محاولاته الكثيرة ورغبته الكبيرة في التسجيل إلا أنه لم يوفق، وناس يكون قد ضيع على نفسه واحدا من أهم الفرص ولا ينتظر أن تمنح له فرص كثيرة في المستقبل .

غلام يتطلع الآن للمشاركة ضد أتلانتا

بعد ضياع فرصة الظهور ضد كييفو سيتطلع لاعب الخضر الأخر فوزي غلام للمشاركة في اللقاء المقبل، الأمر هنا لا يتعلق بلقاء دوري أبطال أوروبا ضد النجم الأحمر الصربي والذي سيقام يوم الأربعاء لأنه لقاء مهم وأنشيلوتي لن يمنح فيه الفرص لكن للقاء أتلانتا في الدوري والذي سيقام في الثالث من الشهر الداخل، غلام سيحاول استغلال الأسبوع الحالي للرفع من وضعه البدني أكثر علّه يقنع المدرب أنشيلوتي بمنحه الفرصة أخيرا، ويغيابه عن لقاء يوم أمس يكون غلام قد أنه 13 بالتمام والكمال من الغياب على أمل ألا يمتد غيابه أكثر من ذلك ويكون لقاء أتلانتا موعدا نهائيا لعودته، وكان أنشيلوتي قد أد في تصريحات سبقت اللقاء أن وضع غلام البدني لا يمسح له بالمشاركة وأنه مازال بحاجة للعمل أكثر من أجل التواجد ضمن تشكيلة فريقه وليس على الدكة.

بورقعة.ع

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