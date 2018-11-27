أحداث عنف خديرة في لقاء آيك أثينا و أجاكس

شهدت مباراة أجاكس الهولندي أمام مضيفه آيك أثينا اليوناني، الجارية الآن، على الملعب الأولمبي بالعاصمة اليونانية، ضمن الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، اشتباكات دامية في المدرجات.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الشرطة المحلية، وجماهير آيك أثينا في المدرجات، بسبب اعتداء أصحاب الأرض على الضيوف من خلال إلقاء بعض الألعاب النارية على مدرجات الفريق الهولندي.

وأوضحت الصحيفة أن تصرفات جماهير آيك أثينا، جاءت بسبب تواجد بعض جماهير باناثينايكوس في مدرجات الفريق الزائر من أجل مؤازرة أجاكس، ما أشعل غضب أصحاب الأرض.

وتسببت هذه الاشتباكات في وقوع إصابات عديدة بين جماهير آيك أثينا بسبب محاولة الشرطة إبعادهم عن المدرجات.

جدير بالذكر أن اشتباكات وقعت بين االجماهير والشرطة خارج الملعب، قبل اللقاء، بسبب تواجد جماهير أجاكس مع مشجعي باناثينايكوس.

