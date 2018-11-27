أداء ماندي يسوء من جولة لأخرى في “الليغا” :

ضيع المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي معالمه في اللقاءات الأخيرة لناديه الاسباني ريال بيتيس ولم يعد ذلك المدافع الذي لا يقهر، بل وتتوقف عنده كل هجمات المنافس، لاعب الخضر لم يظهر في لقاء ربيتيس الأخير بذلك المستوى الكبير الذي يعرف به، ما يؤكد فعلا بأنه خارج الخدمة في هذا الظرف، ويمر بفترة فراغ رهيبة.

..حتى بلماضي لا يضعه كخيار أساسي مع الخضر

في ذات الحديث دائما عن المدافع الدولي عيسى ماندي، فإن وضعيته الحالية في ناديه الاسباني أين يبقى المدرب سيتيين يعول على مدافعه الجزائري ويضع كامل ثقته فيه، باعتبار أن ماندي شارك طيلة المباراة السابقة لريال بيتيس، إلا أن ذلك لم يشفع له مع الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يفضل مدافع نيس عطال على ماندي، يذكر أن هذا الأخير لم يشارك في لقاء الطوغو الأخير، الذي فاز فيه الخضر برباعية كاملة خارج الديار بسبب العقوبة، وهي المباراة التي تألق فيها بشكل كبير المدافع الأيمن الآخر يوسف عطال الذي سجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني في شباك الطوغو.

مرتبط