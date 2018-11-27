أليغري يرفض رحيل مهاجم جوفنتوس:

اقترب مهاجم جوفنتوس، من البقاء داخل صفوف السيدة العجوز، رغم التقارير التي أشارت مسبقا لاقترابه من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو”، اليوم الثلاثاء، فإن مويس كين، مهاجم جوفنتوس، سيبقى في البيانكونيري، ولن يرحل عن الفريق في جانفي المقبل، رغم قلة مشاركاته منذ انطلاق الموسم الجاري.

وأضاف أن جوفنتوس لن ينظر في أي عروض ستقدم للاعب، سواء للانتقال في صفقة دائمة أو على سبيل الإعارة.

وأشار الموقع إلى أن ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لجوفنتوس، أكد أن كين سيحصل على الفرصة قريبًا، وفي اللحظة المناسبة.