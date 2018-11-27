“الفاف” تساند ملف تنظيم المغرب لكان 2019 بدلا من الكاميرون

انضمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لكوكبة الاتحادات المطالبة بسحب ملف تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون ومنحها للمغرب، وعبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” عن مساندته، حيث شاركت أول أمس الأحد بشكل غير مباشر رفقة اتحاديات كرة القدم في شمال إفريقيا في حملة لدعم موقف المغرب للظفر بتنظيم المسابقة القارية، ونقلت وسائل إعلام مغربية تصريحات للأمين العام لاتحاد شمال إفريقيا، محمود الهمامي قال فيها بأن رؤساء وممثلي الاتحاديات المنضوية تحت لواء اتحاد شمال إفريقيا ومنها الجزائر ناقشوا نقطة مهمة خلال أشغال الجمعية العامة الخاصة بقرب تنظيم كأس إفريقيا للأمم بالكامرون 2019 .

الجزائر تنظم إلى المغرب للضغط على الكاف

تعتبر هذه الخطوة المتخذة من طرف اتحادات شمال إفريقيا لكرة القدم خطوة رسمية الهدف منها هدفها الضغط على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بغية منح المغرب حق تنظيم نهائيات “الكان” وسحبها من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها لاحتضان المنافسة، وقررت الجمعية العامة لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم خلال اجتماعها بالعاصمة المغربية الرباط الأحد، التوجه بمراسلة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تدعو من خلالها “الكاف” إلى ضرورة احترام جميع المعايير المعتمدة لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم المنصوص عليها في دفتر الأعباء الخاص بالمسابقة الأولى في القارة الإفريقية.

هيئة الملغاشي أحمد أحمد تفكر بجدية في الأمر

لم تتضح بعد الرؤى بالنسبة للاتحادية الإفريقية لكرة القدم بشان قرراها الأخير في الإبقاء على حق تنظيم “الكان” للكاميرون وهذا في ظل الأخبار الرائجة مؤخرا حول عدم جاهزية الأخيرة لاحتضان البطولة في أفضل الظروف في ظل التأخر الحاصل في المنشآت والملاعب والفنادق، خاصة أن المنافسة ستضم 24 منتخبا وليس 16 مثلما حصل في الطبعات الماضية، حيث كان النجم الكاميروني صامويل إيتو قد طالب السلطات العليا للكاميرون بالانسحاب من تنظيم الحفل الإفريقي بسبب تأخر الأشغال في المنشآت الرياضية والقاعدية، وهو ما دفع الكاف برئاسة الملغاشي أحمد أحمد للتفكير في سحب البطولة من الكاميرون.

نفوذ المغاربة في “الكاف” سيسهل جلبهم للعرس القاري

من دون أدنى شك، فإن نفوذ الأشقاء المغاربة في هيئة الاتحادية الإفريقية لكرة القدم منذ تعيين الملغاشي أحمد أحمد على رأس “الكاف” سيسهل عليهم الضغط لسحب البساط من تحت أقدام اتحادية الكامرون وتحويل العرس القاري لملاعب الملكة المغربية، خاصة وأن الجارة المغرب كانت قد حرمت بسبب موقف اتحاديتها، الرافض لإجراء الدورة السابقة والامتناع عن تنظيمها، ما سلط عليها العقوبة من طرف هيئة “الكاف” تحت إمارة رئيسها السابق عيسى حياتو في تلك الفترة.

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