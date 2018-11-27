الفاف ستجتمع بمسؤولي الأندية لتنفيذ تعليمات “الفيفا” القاسية :

دعت “الفاف” الأندية الوطنية المحترفة إلى اجتماع يوم 6 ديسمبر المقبل بمركز سيدي موسى، وذلك في محاولة أخرى جديدة لوضع رؤساء الأندية أمام الأمر الواقع، من خلال الضغط عليهم للشروع في تسديد ديونهم، وتفادي عقوبة خصم ثلاث نقاط من رصيد كل فريق تتعدى ديونه مليار سنتيم ابتداء من شهر جانفي القادم، حيث كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد رفض بطريقة أو بأخرى تنفيذ قوانين هيئة “الفيفا” التي راسلت بها الاتحاديات الدولية مطالبة إياها بخصم النقاط من رصيد كل ناد يرفض تسديد ديونه اتجاه لاعبيه السابقين، غير أن مكتب الرئيس خير الدين زطشي خالف التعليمة، بل راح ليسن قوانين من تلقاء نفسه عندما عاقب الأندية التي تفوق ديونها المليار سنتيم فقط.

الاتحادية ستدخل في صراعات مع الأندية المحترفة

ويبدو أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ستدخل من دون أدنى شك في صراعات جديدة مع أغلبية الأندية المحترفة من الرابطتين الأولى والثانية، بسبب عزمها على تطبيق التعليمات التي وصلتها من “الفيفا” في شهر ماي الماضي، وهي التعليمات الخاصة بتطبيق المادة الـ64 من قانون اللعبة القاضي بخصم النقاط من رصيد كل ناد يرفض تسديد ديونه العالقة اتجاه لاعبيه، يذكر بأن أكثر من نصف الأندية المحترفة الجزائرية لديها ديون مع لاعبيها لم تقم بتسديدها إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

البداية بخصم ثلاث نقاط والعدد قد يتضاعف بعد ثلاثة أشهر

حسب قوانين “الفيفا” التي راسلت بها الاتحادات الدولية، فإن الأندية التي لا تسدد ديونها العالقة دون تحديد القيمة، عكس ما حددته “الفاف”، يتم خصم ثلاث نقاط من رصيدها كعقوبة مبدئية، ثم بعدها تخصم 6 نقاط من رصيد النادي الذي لا يسدد ديونه، قبل اتخاذ قرار إسقاط الفريق إلى الأقسام السفلى، غير أن مكتب الرئيس خير الدين زطشي كان متعاطفا لحد بعيد بلغ درجة رفض تنفيذ لوائح “الفيفا” حيث حدد سقف المليار سنتيم لكل ناد تتعدى ديونه هذه القيمة حتى يكون معنيا بالعقوبة، يذكر أن كلا من شباب بلوزداد واتحاد الحراش ورائد القبة قد تضرروا من هذا القرار مع بداية الموسم الجاري، قبل أن تطفوا قضية اتحاد عنابة على السطح لتؤزم الوضع أكثر داخل قلعة دالي إبراهيم.

مرتبط