الفرنسيون منبهرون بعطال ويتوقعون انتقاله لناد كبير :

استيقظت الصحافة الفرنسية صباح يوم أمس الاثنين على وقع الإشادة بلاعب الخضر ونادي نيس يوسف عطال، الذي قدم مستوى كبيرا جدا في لقاء فريق الأخير ضد ليل، ورغم أنه لم يكن حاسما بشكل مباشر في فوز فريقه إلا أن مستوياته الدفاعية والهجومية جلبت له الأنظار بقوة، حيث كان أنشط لاعبي نيس وكان وراء عديد الكرات، خاصة في الجزء الهجمومي لفريقه، عطال أبهر الجميع أيضا بمراوغاته، حيث أكد مرة أخرى أنه مدافع فنان.

الإعلام الفرنسي لا يتوقف عن الثناء على الجزائري

لم يتوقف طيلة الفترة الماضية الإعلام الفرنسي عن الإشادة بالدولي الجزائري يوسف عطال منذ التحاقه بالبطولة الفرنسية مطلع الموسم الجاري، حيث قدم لاعب نادي بارادو السابق لقاءات كبيرة رغم ابتعاده لمدة معينة عن أجواء المنافسة بسبب الإصابات المتعددة، التي يتعرض لها من فترة لأخرى، وبالرغم من ذلك يبقى عطال حجرا أساسيا في خيارات المدرب باتريك فييرا.

اللاعب سيكون محل أطماع أندية كبيرة إذا واصل بهذا الأداء

من دون أدنى شك، سيكون الدولي الجزائري ولاعب نادي نيس الفرنسي يوسف عطال محل أطماع العديد من الأندية الكبيرة مستقبلا، وذلك في حالة ما إذا واصل بنفس المستوى مع ناديه الفرنسي وإبراز إمكاناته الكبيرة سواء الدفاعية منها أو النزعة الهجومية التي يتمتع بها لاعب نادي بارادو السابق، وهو ما يتنبأ به للدولي الجزائري العديد من المحللين والتقنيين الفرنسيين الذين لا يتوقفون عن الإشادة به.

توقعات بانتقاله لنادي كبير في أقرب فرصة

بالعودة للإشادة التي وصلت عطال أجمعت أمس الكثير من الأقلام أن المستويات الباهرة التي يقدمها عطال تؤكد فعلا أنه اكتشاف الموسم، عطال لم ينتظر كثيرا من أجل التألق وجلب الانتباه سريعا ووضع نفسه على هرم أحسن مدافعي الجهة اليمنى في كل الليغ 1، التألق في نادي متوسط القوة مثل نيس سيكون بوابة الجزائري للعب في فريق أكبر، ولما لا نراه الموسم المقبل في أندية مثل ليون ومرسيليا التي تفتقد لظهير أيمن كبير وربما باريس سان جرمان لما لا فكل شيء يتحقق بالعمل وفقط.

عطال: “سنعمل على مواصلة حصد النتائج الإيجابية”

بعد نهاية اللقاء وجه لاعب الخضر رسالة خاصة لجماهير ناديه نيس، حيث أكد على أن الانتصار مهم جدا مشيرا إلى أن المجموعة لن تتوقف هنا بل ستواصل العمل لأجل كسب المزيد من النقاط وقال: “الانتصار كان رائعا هو الخامس لنا على التوالي، أشكر الأنصار على الدعم الذي قدموه لنا وإن شاء الله سنواصل على نفس هذا النهج”.

محمد دحوي

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