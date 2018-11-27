عثمان ديمبيلي.. بين البقاء والرحيل داخل أسوار النادي الكتالوني :

كشفت تقارير صحفية إسبانية، حقيقة طلب الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب نادي برشلونة، الرحيل عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من النادي الكتالوني، إن هناك مصدرين مختلفين من داخل النادي، كلاهما نفى هذه التكهنات، كما أنه لا توجد أي كلمة من جانب اللاعب طلب فيها الرحيل عن صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن ديمبيلي يركز حاليًا على إعادة توجيه موقفه بعد العديد من العقوبات التأديبية التي تلقاها في النادي، ولا سيما الالتزام بالمواعيد.

ونجح اللاعب الفرنسي في الفوز بفرصة أخرى بعد هدفه في مرمى أتلتيكو مدريد وإنقاذ برشلونة من الخسارة في الوقت القاتل، حيث يأمل في الحصول على ثقة المدرب وزملائه.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة ديمبيلي في الرحيل عن صفوف برشلونة في جانفي، بحثًا عن فرصة للعب بشكل أساسي والهروب من اللعب تحت قيادة فالفيردي الذي لا يعتمد عليه في تشكيلة الفريق الأساسية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قد تعرض لعقوبات مؤخرًا من مدربه إرنستو فالفيردي، بعدما تأخر عن التدريبات، والتي استبعد على أثرها من مباراة الفريق أمام ريال بيتيس.

وعلى الرغم من عدم مشاركته كأساسيًا، إلا أن ديمبيلي لديه خمسة أهداف حتى الآن هذا الموسم، بينما صنع هدفًا وحيدًا، وذلك خلال مشاركته في 12 مباراة في الدوري.

وانضم ديمبيلي البالغ من العمر 21 عامًا لصفوف برشلونة في صيف عام 2017 قادمًا من فريق بروسيا دورتموند في صفقة تقدر بقيمة 105 مليون يورو.