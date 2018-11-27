عقب مطالبة غوارديولا من محرز منافسة ستارلينغ..

ساني يؤكد أنه يفضل اللعب إلى جانب الأسمر الإنجليزي

فاجأ الدولي الألماني ساني الجميع بتصريحاته المفاجئة حول تفضيله للعب إلى جانب الدولي الإنجليزي ستارلينغ، خاصة وأن تصريحات ساني جاءت مباشرة بعد التصريحات الأخيرة للتقني الإسباني بيب غوادريولا الذي طالب من محرز أن ينافس ستارلينغ لضمان مكانة أساسية في المان سيتي، وهو ما يجعل العديد من التأويلات التي ستصاحب تصريحات ساني الذي مدح كثيرا الدولي الإنجليزي على حساب منافسه الجزائري خاصة في هذا الظرف بالذات.

تألقه في المباراة الماضية سيعطي تصريحاته تأويلات أخرى

تصريحات ساني من دون أدنى شك سيكون لها صدى كبير بل وتأثير سلبي على زميله في النادي رياض محرز، على اعتبار أن الدولي الألماني كان قد تلقى إشادة كبيرة سواء من الإعلام المحلي أو من أنصار النادي بعد الثنائية التي سجلها في لقاء فريقه الأخير من البريمرليغ، ما سيعطي تصريحاته مصداقية وتفاعلا واسعا وهو ما لن يخدم مصلحة مهاجم الخضر المطالب بمنافسة ستارلينغ لضمان مكانة أساسية حسب ما طلبه منه المدرب غوارديولا.

محرز يواجه ليون في قمة المجموعة ومطالب باستغلال الفرصة

يلتقي سهرة اليوم نادي مان سيتي بليون على ملعب الأخير “أو آل بارك” في قمة المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوربا، رياض محرز وبقية زملائه سيكونون أمام لقاء مصيري وسيسعون لتجنب الهزيمة لأن ذلك سيضمن لهم المركز الأول في الترتيب أما في حال الخسارة فإن المركز الأول سيكون في المزاد، ما يعني لقاء كبريات الفرق الأوروبية في الدور المقبل، بدوره سيسعى رياض محرز لمواصلة التألق وتعزيز مركزه كأحسن صناع اللعب في دوري الأبطال ولما لا تسجيل أهداف أخرى.

متوقع كأساسي ولقاء واست هام كان لإراحته

بحسب الإعلام الإنجليزي الصادر يوم أمس فإن مشاركة محرز في لقاء سهرة اليوم يبدو أكيدا، رياض لم يشارك في لقاء واست هام مع تقديم بديله لوروا ساني لمستوى كبير، لكن هذا لن يمنع المدرب غوارديولا من إعادته للمركز الأساسي بما أن لقاء واست هام كان من الأساس لإراحة محرز وليس لبعث المنافسة، وفي حال شارك رياض أساسيا سيكون مطالبا بالتأكيد على مستوياته لأن غير ذلك يعني ربما عودته لدكة البدلاء.

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