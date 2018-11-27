فابيو كابيلو يهاجم إدارة ريال مدريد بسبب كريستيانو رونالدو:

تحدث فابيو كابيلو مدرب نادي ريال مدريد الإسباني السابق عن مباراة الفريق التي سوف تجمعه بنظيره روما الإيطالي بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا حيث سبق وأن أشرف على تدريب نادي العاصمة الإيطالية خلال وقت سابق من مسيرته.

وقام كابيلو بالحديث عن المواجهة التي سوف تجمع الفريقين خلال لقاء صحفي بإحدى الصحف الإيطالية الكبرى حيث أبدى المدرب المخضرم قناعته بأن نادي روما له الأفضلية على ريال مدريد باللقاء على الرغم من هزيمة الفريق أمام أودينيزي ببطولة الكالتشيو بالجولة الماضية والتي قد تؤثر على اللاعبين بتلك المواجهة.

وخلال تصريحاته شن كابيلو هجوماً عنيفاً على إدارة نادي ريال مدريد بسبب تفريطها بسهولة بخدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل عن صفوف الميرنغي وانتقل لصفوف نادي جوفنتوس الإيطالي مطلع هذا الموسم.

وخلال تصريحات صحفية قال كابيلو: “ريال مدريد سيتأثر أدائه بصورة أكبر مما هو عليها بالفترة الحالية إنهم يدفعون ثمن الاعتقاد بأنه من السهل تحقيق الانتصارات بدون كريستيانو رونالدو وأن الأمر لن يختلف عقب رحيله”.

وتابع: “بدأ زملائه في الفريق بالشعور بالتحرر أكثر عقب رحيله يمكن هذا أن يخلق العديد من الأزمات لكن ريال مدريد مازال يمتلك العديد من اللاعبين المميزين مثل مارسيليو وكارفخال وبنزيمة وبيل والعديد من اللاعبين الرائعين”.

وعن رحيل جولين لوبيتيغي مدرب الفريق السابق وتعيين الأرجنتيني سولاري بدلاً منه قال: “لقد جاء الأمر عن طريق الصدفة لا يتخذ مجلس الإدارة مثل هذه القرارات على أساس أنها نوع من السحر على الرغم من وجود مجموعة من اللاعبين اللذين يحظون بثقة فلورنتينو بيريز”.

وأتم: “هزيمة ريال مدريد أمام إيبار لا تقلقني لكن هناك العديد من الأزمات الأخرى فالجميع يرى بأن النادي الملكي يعاني كثيراً على مستوى الدفاع لكنهم يمتلكون حارساً جيداً يمنحهم الثقة وهو تيبو كورتوا”.