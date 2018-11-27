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MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 05: Manager Louis van Gaal of Manchester United walks off after the Barclays Premier League match between Manchester United and Everton at Old Trafford on October 5, 2014 in Manchester, England. (Photo by Matthew Peters/Man Utd via Getty Images)

فان غال يُحذر برشلونة من عودة نيمار :

27 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 47 زيارة

كشف الهولندي لويس فان غال، المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني، عن رأيه في استعادة البارسا لخدمات البرازيلي نيمار جونيور، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم نيمار مؤخرًا بالعودة لصفوف برشلونة، بعدما رحل عن صفوف الفريق الكتالوني إلى باريس سان جيرمان، صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، قيمة كسر الشرط الجزائي في عقده.

وقال فان غال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو “لا أعتقد أنه من الجيد لبرشلونة، استعادة جهود نيمار مرة أخرى”.

وأضاف “نيمار لا يزال لاعبا صغيرا في التطور، وعليه أن يتعلم اللعب الجماعي، فهو يميل للعب الفردي بشكل كبير، لذلك يجب عليهم أن يكونوا يقظين”.

وعن رأيه في اهتمام برشلونة بنجم أجاكس، فرينكي دي يونغ، علق فان غال “إنه لاعب استثنائي، وما زال في مرحلة التطور، لديه موهبة استثنائية تمامًا مثل ماتياس دي ليغت”.

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