فان غال يُحذر برشلونة من عودة نيمار :

كشف الهولندي لويس فان غال، المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني، عن رأيه في استعادة البارسا لخدمات البرازيلي نيمار جونيور، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم نيمار مؤخرًا بالعودة لصفوف برشلونة، بعدما رحل عن صفوف الفريق الكتالوني إلى باريس سان جيرمان، صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، قيمة كسر الشرط الجزائي في عقده.

وقال فان غال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو “لا أعتقد أنه من الجيد لبرشلونة، استعادة جهود نيمار مرة أخرى”.

وأضاف “نيمار لا يزال لاعبا صغيرا في التطور، وعليه أن يتعلم اللعب الجماعي، فهو يميل للعب الفردي بشكل كبير، لذلك يجب عليهم أن يكونوا يقظين”.

وعن رأيه في اهتمام برشلونة بنجم أجاكس، فرينكي دي يونغ، علق فان غال “إنه لاعب استثنائي، وما زال في مرحلة التطور، لديه موهبة استثنائية تمامًا مثل ماتياس دي ليغت”.