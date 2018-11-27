مورينيو يفاوض لاعبه السابق ونجم ارسنال الحالي :

يشعر البرتغالي المخضرم، جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، بالغضب من مردود لاعبيه في المباريات الأخيرة، ويتهمهم بالتراخي وعدم السعي للفوز بضراوة، وهو ما يجعله يقرر الدخول في سوق الإنتقالات الشتويّ المقبل، من أجل تصحيح الأوضاع بالفريق، والتي أبعدته عن المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسبما كشفت تقارير صحفية إنجليزية، فإن مورينيو يفكر في دفع إدارة ناديه نحو تقديم عرضًا إلى نادي آرسنال، من أجل الحصول على خدمات لاعب وسط الميدان الألماني، مسعود أوزيل، في الميركاتو الشتوي.

ويرغب السبيشال وان في إستغلال الخلاف الذي دب بين أوزيل، ومدربه الإسباني أوناي إيمري، والذي على إثره لم يشرك لاعبه في مباراته الأخيرة أمام بورنموث، بسبب الإعتراض الواضح الذي أبداه صانع الألعاب الألماني، عقب إستبداله في مباراة كريستال بالاس، والتي تجاهل فيها اللاعب مصافحته عند خروجه من الملعب.



وتشير مجريات الأحداث بينهما، إلى احتمال تجميد اللاعب على دكة البدلاء، خاصة في المباريات التي تقام خارج قواعد الغانرز، والتي تحتاج لمجهود بدني دفاعي أكثر، وهو ما قد يتسبب في طلب أوزيل للرحيل عن ملعب الإمارات.

وفي المقابل ربما يجد المو ضالته المنشودة في أوزيل، ليزود المهاجمين بالفرص التهديفية، وسط شح تهديفي واضح للفريق، و كان عازف الليل من أهم لاعبيه إبان تدريبه لفريق ريال مدريد، وكان محل ثقته دومًا، وتربطهما علاقة وثيقة.

الجدير بالذكر أن أوزيل صاحب الـ 30 عامًا، قد جدد تعاقده مع النادي اللندني في مطلع هذا العام، ويرتبط بعقدٍ ممتد حتى صيف 2021، ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا مرتفعًا يبلغ 350 ألف استرليني.