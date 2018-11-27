‎الاتحاد الأسيوي بكرم بونجاح بعد تألقه في دوري الأبطال :

‎كرم الاتحاد الأسيوي لكرة القدم سهرة أمس لاعب الخضر ونادي السد بغداد بونجاح وذلك بمناسبة حصوله على لقب أفضل هداف في دوري أبطال آسيا للعام الحالي 2018، وكان بغداد قد حسم لقب هداف دوري أبطال آسيا 2018 برصيد 13 هدفاً ومعادلاً الرقم القياسي لأفضل هداف في المسابقة في موسم واحد، وجاء التكريم بحضور المدير الرياضي للنادي ومدير الفريق الأول إضافة إلى المدرب جوزفالدو فيريرا وكذا لاعبو الفريق الأول الذين هنؤوا زميلهم الجزائري على هذا التكريم

‎بونجاح “فخور بهذا التكريم وأسعى لقيادة السد لتتويجات كثيرة مستقبلا”

‎بعد تتويجه عبر الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن سعادته حين قال “سعيد جدًا بهذا التتويج وأوجه الشكر لكل زملائي في الفريق والجهازين الفني والإداري، الجائزة التي حصلت عليها ستكون لها تأثير إيجابي على الفريق في قادم المنافسات، هذا التتويج يعد ثمار جهد كل زملائي في الفريق” وأضاف “خضنا موسما قويا في مسابقة دوري الأبطال وكنا نتمنى الصعود للمباراة النهائية، وهذا ما سوف نسعى إليه في النسخة المقبلة “قبل أن يختم حديثه بالقول: “فخور بلقب هداف دوري الأبطال وأتمنى تقديم الأفضل مع الزعيم في الاستحقاقات المقبلة “.

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