‎المدير الرياضي لكييفو:”نعم نرغب بشدة في ضم وناس”

‎أدلى المدير الرياضي لنادي كييفو فيرونا جيان كارلو رومارينو بتصريحات للإعلام الإيطالي تكلم في جزء منها عن ميركاتو الفريق، وبما أن التصريحات كانت عقب نهاية لقاء نابولي و في نابولي فإن رومارينو سؤل عن صحة الأخبار التي تتكلم عن رغبة كييفو في ضم وناس، المدير الرياضي لكييفو لم يكتف فقط بتأكيد هذا الخبر بل قال أن الإدارة مصرة على ضمه، وكانت عديد الصحف قد كشفت في الأيام الماضية عن دخول كييفو في سباق مع بعض الأندية، لضم وناس ليكون أهم صفقات الفريق في جانفي.

‎رومارينو: “الأمر متوقف على وناس وعلى أنشيلوتي”

‎رغم أن الإدارة في كييفو ترغب في ضم وناس ومصرة أيضا على ذلك إلا أن الأمر ليس بيدها، جيان كارلو رومارينو قال أن الأمر متوقف على رأي اللاعب وأيضا رأي مدربه كارلو أنشيلوتي، وهو ما سيتحدد خلال شهر ديسمبر المقبل، رومارينو قال أن وناس ربما لن يبقى في حال لم تمنح له وعود بالمشاركة باستمرار وفي حال حصل ذلك فإن كييفو سيون على استعداد لضمه عن طريق الإعارة، ولم يشر رومارينو إلى أن رغبة وناس قد تكون الرحيل لكن ليس لناديه، حيث كشفت عديد التقارير السابقة أن فيورنتينا أقرب لضمه بما أنه نادي أكبر وأهم.

‎نسب رحيله عن نابولي تزايدت بعد مستواه ضد كييفو

‎رغم الحديث الطويل العريض عن رغبة أنشيلوتي في الاستثمار في وناس وعدم رغبته في رحيله إلا أن الأمور تغيرت بين ليلة وضحاها، وناس لم يقدم ذلك المستوى الذي ينافس به نجوم الفريق انسيني، كاليخون ومارتينز وبما أنه لن يشارك أساسيا مستقبلا فإن أبواب الرحيل باتت مشرعة، مصير الجزائري وبنسبة كبيرة ستحدد في قادم الأيام حيث سيجتمع المدير الرياضي للنادي بالمدرب أنشيلوتي لرسم الخطوط العريضة للميركاتو.

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