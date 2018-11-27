‎بلفوضيل يواجه شاختار في لقاء الفرصة الأخيرة :

‎يلتقي سهرة اليوم الثلاثاء ناديا شاختار دونتسك الأوكراني ونظيره الألماني وهوفنهايم ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوربا، اللقاء سيكون الفرصة الأخيرة لزملاء الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل من أجل البقاء في المنافسة، حيث سيسعون لتحقيق الفوز وانتظار خسارة ليون من المان سيتي هو أمر متوقع، من جانب هوفنهايم يتوقع أن يعود لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل للمشاركة أساسيا بعد أن غاب عن تشكيلة البداية في الجولة المنقضية من الدوري، إسحاق وبعد أن قدم مستوى كبير في الأسابيع الأخيرة عاد ليقدم مستوى متراجعا لهذا بات مطالبا بالتألق ولما لا قيادة هوفنايم لتحقيق وفز كبير سيعبد له من دون شك البقاء في التشكيلة الأساسي لفترة طويلة، وتبقى مهمة هوفنايهم في الصعود صعبة جدا ففي حال انتصارهم وخسارة ليون سيكونون مطالبين بالإطاحة بالمان سيتي في الجولة الأخرى على ملعب الاتحاد وهو ما يعتبر ضربا من المستحيل.

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