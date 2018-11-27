‎سليماني يعيش وضعا صعبا ومستوياته السيئة تتواصل :

‎مرة أخرى كان لاعب الخضر إسلام سليماني هدفا سهلا للنقد الشديد من الإعلام التركي، الدولي الجزائري قدم لقاء سيئا آخر وكان ضد طرابزون سبور انقاد بعده لهزيمة أزمت من وضع فريقه كثيرا، لاعب الخضر بات يعيش وضعا أكثر من سيئ خاصة نفسيا، حيث دخل في دائرة الشك منذ فترة ورغم الدعم الكبير الذي يحصل عليه في كل مرة إلا أنه عجز عن الخروج منها.

‎لم يقم سوى بمحاولة واحدة واختير أسوأ لاعب في اللقاء

‎سليماني لم يكتف فقط بتقديم أسوأ المستويات بل وصل حتى الحضيض تقارير تركية كشفت يوم أمس أن سليماني كان أسوأ لاعب في اللقاء ككل، وهذا بسبب أرقامه السيئة جدا، حيث لم يقم سوى بمحاولة واحدة طيلة التسعين دقيقة وهو أمر محرج ومخزي جعل الكثير من أنصار ناديه وأنصار الأندية الأخرى يتخذونه مادة للسخرية، وتعتبر أرقام سليماني سيئة منذ بداية الوسم وليس من لقاء الأحد وحسب، لكن جولة بعد جولة تزداد سوءا.

‎الكل بات مجمعا على ضرورة طرده من الفريق

‎كنتيجة طبيعة على النقد الذي يتعرض له والسخرية التي بات محلها فإن الكل أجمع على ضرورة طرد سليماني في أقرب فرصة، ويبدو أن الثقة التي منحت لإسلام من مدرب الفريق أروين كومان لم تأت بثمارها، ما يعني أن التغير بات أمرا ضروريا جدا، ويرتقب أن يعود سليماني إلى ليستر سيتي في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث تصر الإدارة على كسر إعارته لكن هناك مشكلة أكبر، ففي حال رفض إدارة ليستر عودته فإنه سيبقى معلقا وربما يشارك فقط مع الفريق الثاني لليستر أو فينارباتشي وهو أمر لن يكون في صالحه بالمرة.

‎مهاجم الخضر مطالب بالانتفاضة السريعة قبل الفصل في مستقبله

‎يبقى مهاجم الخضر إسلام سليماني مطالبا بنفض الغبار عن نفسه قبل حلول فترة الميركاتو الشتوي القادم، وهذا طبعا من أجل ضمان على الأقل مواصلة الموسم في ناد يلبي رغباته وبطولة لا بأس بها مقارنة ببعض البطولات الأوروبية الأخرى التي قد يتنقل إليها سليماني في حالة ما إذا رفضت إدارة نادي فينرباتشي التركي تسريحه أو بالأحرى إعادته لليستر سيتي.

‎بن زية لم يسلم وتلقى انتقادات كبيرة هو الآخر

‎رغم أن سليماني كان له نصيب الأسد من النقد إلا أنه لم يكن الوحيد حيث تلقى كل لاعبي وحتى مدرب الفريق انتقادات كبيرة ومن ضمنهم الجزائري الآخر ياسين بن زية، هذا الأخير لم يقدم الكثير منذ بداية الموسم إضافة لمشاكله الكثيرة وانتقاداته المستمرة للأطقم التدريبية، بن زية قد يلقى نفس مصير سليماني في جانفي المقبل، حيث تفكر الإدارة في طرد عدد كبير من اللاعبين وبن زية مرشح ليكون ضمنهم .

‎على سردار: “سليماني وبن زية رفضا من إدارة بيشكتاش”

‎في سياق النقد اللاذع الذي يتعرض له الثنائي الجزائري أدلى الصحفي والمعلق الرياضي على سردار أمس الاثنين بتصريحات تكلم فيها عنهما، سردار قال أن إدارة الغريم بيشكتاش تلقت طلبا من وكلاء اللاعبين من أجل ضمهما، لكنها رفضت ذلك بحجة أنهما ليسا مفيدين وبالفعل أثبتت الأيام أنهما غير مفيدين وأن إدارة فينارباتشي تورطت كثيرا حين ضمتهما وقدمت لهما أموالا طائلة.

‎بورقعة بن عزوز

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