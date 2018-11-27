‎محرز يواجه ليون في قمة المجموعة وتجنب الهزيمة سيكون الهدف :

‎يلتقي سهرة اليوم نادي مان سيتي بليون على ملعب الأخير “أو أل بارك” في قمة المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوربا، رياض محرز وبقية زملائه سيكونون أمام لقاء مصيري وسيسعون لتجنب الهزيمة لأن ذلك سيضمن لهم المركز الأول في الترتيب أما في حال الخسارة فإن المركز الأول سيكون في المزاد ما يعني لقاء كبريات الفرق الأوروبية في الدور المقبل، بدوره سيسعى رياض محرز لمواصلة التألق وتعزيز مركزه كأحسن صناع اللعب في دوري الأبطال ولما لا تسجيل أهداف أخرى.

‎متوقع كأساسي ولقاء واست هام كان لإراحته

‎بحسب الإعلام الإنجليزي الصادر يوم أمس فإن مشاركة محرز في لقاء سهرة اليوم يبدو أكيدا، رياض لم يشارك في لقاء واست هام مع تقديم بديله لوروا ساني لمستوى كبير، لكن هذا لن يمنع المدرب غوارديولا من إعادته للمركز الأساسي بما أن لقاء واست هام كان من الأساس لإراحة محرز وليس لبعث المنافسة، وفي حال شارك رياض أساسيا سيكون مطالبا بالتأكيد على مستوياته لأن غير ذلك يعني ربما عودته لدكة البدلاء.

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