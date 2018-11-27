5 دول مرشحة لاستضافة السوبر كلاسيكو :

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إقامة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، بين ريفر بليت، وبوكا جونيورز، خارج الأرجنتين، بسبب عدم توفر ظروف مناسبة لإقامة اللقاء فيها.

ولم يتحدد حتى الآن الملعب الذي سيستضيف هذه المباراة المثيرة، لكن هناك بعض الملاعب التي عرضت استضافة اللقاء.

ورصدت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية الملاعب المرشحة حتى الآن لاستضافة اللقاء والتي تتواجد في 5 دول، والبداية من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، الذي عرض استضافة المباراة على ملعب مينيراو، دون الحصول على أي مقابل مالي.

كما عرضت مدينة “ميامي” الأمريكية استضافة المباراة في الولايات المتحدة على ملعب “هارد روك”.

أعلن ستيفانو أنزالوني، رئيس مدينة جنوى الإيطالية، أنه على استعداد لاستضافة النهائي بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، بسبب العلاقات التاريخية التي تربط المدينة بالناديين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الخيار سيكون صعب التطبيق بسبب بعد المسافة، لافتا إلى إمكانية إقامة المباراة في الإمارات قبل كأس العالم للأندية.

قائد شرطة باراغواي، والتر فاسكيز، عرض خدماته أيضا على “كونميبول” من أجل حل أزمة المباراة.

وأكد أنهم يمتلكون ملعبين جاهزين لاستضافة المباراة، وهما نيوفا أولا، وديفينسوريس ديل تشاكو.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب “لا بومبونيرا”، معقل بوكا جونيورز.