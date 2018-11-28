أجاكس يحدد طلباته المالية من أجل بيع هدفي كبار أوروبا

حدد نادي أجاكس أمستردام الهولندي مطالبه المالية من أجل بيع الثنائي فرانكي دي يونغ وماتياس دي ليخت نجمي الفريق ومحط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الفترة المقبلة وذلك عقب تألقهما رفقة فريقهما طوال الفترة الماضية بالإضافة لظهورهما بمستوى مميز خلال مشاركتهما بمباريات منتخب هولندا الودية الأخيرة.

وأكدت الصحف العالمية بأن أجاكس حدد مطالبه المادية للإستغناء عن الثنائي لأي فريق يرغب بالتعاقد معهما حيث طالبت إدارة النادي الهولندي الحصول على مبلغ مالي مقداره 140 مليون يورو نظير التخلي عن كلا اللاعبين وسط اهتمام نادي برشلونة الإسباني بضمهما.

وأشارت الصحف بأن نادي برشلونة الإسباني يستهدف ضم الثنائي بأي ثمن من أجل تدعيم دفاعات ووسط ملعب الفريق وعلى إدارة البلوغرانا الأن أن تقوم بالوفاء بطلبات النادي الهولندي من أجل الفوز بخدماتهما خلال الفترة المقبلة.

كما أفادت الصحف بأن برشلونة عقد عقد محادثات فعلية مع إدارة نادي أياكس أمستردام من أجل الظفر بخدمات الثنائي خلال الفترة المقبلة حيث حدد إدارة النادي الهولندي مبلغ 65 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات دي ليخت في حين حدد سعر دي يونغ بمبلغ مقداره 75 مليون يورو.

وكان روبيرت فيرنانديز المدير الرياضي السابق بنادي برشلونة قد قطع شوطاً كبيراً من المفاوضات مع نادي أجاكس أمستردام قبل رحيله عن منصبه من أجل ضم فرانكي دي يونع لكنه لم بنجح في انهاء الصفقة لصالح البلوغرانا بسبب تمسك مسؤولي النادي الهولندي بخدمات نجمهم الشاب.

كما لن تكون مهمة برشلونة بالحصول على كلا النجمين سهلة حيث أشارت الصحف طوال الفترة الماضية بأن أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني حريصين على ضم كلا اللاعبين أيضاً لكن رغبة الثنائي بالإنضمام لصفوف النادي الكتالوني قد تكون نقطة فاصلة في المفاوضات.

وكان مارك أوفرمارس المدير الرياضي بنادي أجاكس أمستردام قد أكد خلال تصريحات صحفية سابقة بأنه من الصعب الابقاء على نجوم الفريق الواعدة بالصيف المقبل في ظل تلقيهم عروضاً قوية من أكبر وأبرز الأندية الأوروبية الكبرى.

وقال أوفرمارس خلال تصريحات باحدى الاحتفاليات الخاصة بنادي أجاكس في وقتٍ سابق: “من بين سبعة نجوم شابة تألقت بصفوف نادي أجاكس رحل لاعب واحد فقط وهو جستين كلويفرت الذي انتقل لنادي روما الإيطالي في الصيف وهذا شيء جيد رغم أننا كنا نرغب بالإحتفاظ به”.

ووجه الاسطورة الهولندية فان دير سار حارس مرمى الطواحين السابق واحد المسؤولين بنادي أجاكس سؤالاً لأوفرمارس عن موقف اللاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة فما كان من لاعب برشلونة السابق إلا أن هرب من هذا السؤال وتحدث عن ظروف سوق الانتقالات بالوقت الحالي.

في البداية مازح أوفرمارس زميله السابق وقال: “هذه المرة لن أبقي الهاتف داخل درج الطاولة” وتابع حديثه قائلاً: “أعتقد أن مهمة الابقاء على هؤلاء النجوم الشابة بالفترة المقبلة صعبة هناك العديد من الأخبار التي يتم تداولها في الصحف بصورة مستمرة حول لاعبينا والأن يمكننا فقط الاستمتاع بهذه المواهب الرائعة لكن من المستحيل الحفاظ عليهم لأربع سنوات قادمة”.

وأتم: “نتطلع بثقة وأمل كبير للموسم المقبل لقد قمت بتكليف كشافينا ببدء التنقيب عن مواهب جديدة بالفعل لقد أرسلتهم من أجل اتمام مهمتهم وجلب العديد من المواهب المميزة لتُفيد نادي أجاكس بالمستقبل”.