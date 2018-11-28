الأهلي المصري يريد بونجاح :

كشفت عديد التقارير الإعلامية المصرية أن نادي الأهلي وضع التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري في صفوف نادي السد القطري بغداد بونجاح أولية التعاقدات التي سيبرمها الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي، وبحسب الإعلام المصري فبونجاح سيكون قنبلة الأهلي في الأيام القادمة دون إعطاء تفاصيل عن قيمة العرض المقدم للسد الذي يطالب بـ15 مليون أورو، لكل من يرغب في ضم مهاجمه وأحسن هداف في العالم حتى الآن برصيد 50 هدفا.

بونجاح يفضل أوروبا وليس العودة إلى إفريقيا

حتى وإن كان نادي الأهلي فريقا كبيرا ولا يرفض، إلا أنه في الوقت الحالي أقل من طموحات اللاعب الذي يرغب في خوض تجربة احترافية في القارة العجوز واكتشاف أجواء أخرى، فبعد أن لعب للنجم الساحلي التونسي لا يريد بونجاح العودة إلى الخلف وهو الذي رشحته العديد من التقارير للعب في أولمبيك مرسيليا بداية من الشتاء على شكل إعارة.

ب-ب

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