الفاف تحمل رؤساء الأندية مسؤولية العنف في الملاعب :

طالبت الفاف أمس في بيان نشر على موقعها الرسمي من رؤساء الأندية والفاعلين فيها بتجنب التصريحات النارية التي تطلق عقب كل مباريات على الرابطة الوطنية لكرة القدم وعلى سلك التحكيم، وبحسب الفاف فإنه وفي كل جولة يبدي رئيس ناد أو مسؤول غضبه حول من يدير اللعبة وبعنف نادر، مؤكدة أن الاتهامات في أغلب الأحيان مجانية وتشهيرية، في وقت وجب على المسؤولين إتباع الأطر القانونية من أجل الاحتجاج، كما طالبت الفاف من جميع الفاعلين في الأندية التحفظ في تصريحاتهم وإتباع السبل القانونية.

تصريحاتهم سبب في شحن الأنصار

بحسب ما فهم من بيان الفاف فهو تحذيري لمسيري الأندية بسبب تصريحاتهم النارية في كل مرة تتعرض فرقهم للهزيمة، فالفاف حذرت علنيا مفتعلي المشاكل والتي عادة ما تكون خرجتهم وراء الشك والحقد داخل الكرة الجزائرية، باستعمال وسائل الإعلام بطريقة غير احترافية تؤدي لتعبئة الجماهير بطريقة سلبية، وتكون من بين أسباب العنف في ملاعبنا والذي تصاعد بشكل مخيف جدا في المرحلة الأخيرة وسط تخوفات من ازدياد حدته في النصف الثاني من الموسم، الذي يلعب فيه مصير عدة نوادي.

الفاف لم تتحدث عن أية عقوبات مستقبلا

بيان الفاف الذي جاء كالعادة عقيما ولم يحمل الجديد، فلا يوجد أي إشارة إلى الإجراءات الصارمة التي ستتخذها مستقبلا في حق الرؤساء أو المدربين أو حتى اللاعبين الذين يدلون بتصريحات نارية في حق المسؤولين عن اللعبة في الجزائر، والتي ستطبق على الجميع دون استثناء، فالفاف ستواصل الاستناد إلى لجنة الانضباط التي عادة ما تكون عقوباتها غير ردعية ولا تنفذ على أرض الواقع والتصريحات ستتواصل في بطولتنا إلى إشعار آخر.

لماذا لم ينتظر زطشي اجتماعه بالرؤساء لاتهامهم صراحة؟

ما الفائدة من هذا البيان وفي هذا التوقيت بالذات الذي انتهت فيها المرحلة الأولى من البطولة، وأين كانت الفاف وبيانها لما كانت التصريحات تطلق من كل ملاعب الجمهورية؟ فزطشي الذي سيجتمع برؤساء الأندية بحضور رئيس الرابطة في الأيام القادمة، كان عليه الانتظار حتى يوم الاجتماع واتهامهم صراحة بالتسبب في العنف الذي تعرفه ملاعبنا وهو ما لا يمكنه فعله، كيف لا وهو الذي نصب بطريقة غير شرعية وبتواطؤ من بعض الرؤساء.

ب-بكوش

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