القلق يداهم ساري بسبب هازارد :

قال الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، إن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد سيغيب عن مباراة الغد أمام باوك سالونيكا اليوناني في إطار الدوري الأوروبي.

وأضاف ساري، خلال المؤتمر التقديمي، والذي نشرت تفاصيله صحيفة ذا صن “هازارد يعاني من إصابة، لكنها ليست خطيرة”.

وتابع “هازارد سيكون جاهزًا لمواجهة فولهام في البريميرليغ، أشعر بالقلق لأنه عانى من إصابة في الظهر، والآن في الكاحل، من الطبيعي ألا يكون في أفضل حالاته البدنية”.

ولم يسجل هازارد مع تشيلسي منذ هدفه في مرمى ساوثهامبتون، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأتم “من المفيد أن يحصل هازارد على تدريبات جيدة هذا الأسبوع، بالطبع لا يمكنه أن يلعب 10 مباريات في غضون 30 يومًا، لذلك في بعض الأحيان يجب عليه أن يستريح قليلًا”.

ويحل باوك سالونيكا، ضيفًا على تشيلسي، غدًا الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.