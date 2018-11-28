بوفون يرى أن ثلاثي هجوم ليفربول هم الأفضل في العالم حاليًا :

اعتبر الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن خط هجوم فريق ليفربول الإنجليزي، يعد الأفضل في العالم في الفترة الحالية.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة حاسمة أمام ليفربول، إذ يلتقيان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب “حديقة الأمراء”.

وقال بوفون في تصريحات لوسائل الإعلام البريطانية: “ليفربول يمتلك فريقًا قويًا للغاية، لكنني أركز أكثر على خط هجومهم، بوجود صلاح وماني وفيرمينو لديهم الكثير من السرعة، والكثير من الإبداع، وبالتأكيد يمثلون تهديدًا كبيرًا على المرمى”.

وأضاف: “طوال مسيرتي، كنت أرغب دائمًت في اختبار نفسي ضد الأفضل، وفي الوقت الحالي لا يمكنك التفكير في أي فريق في أوروبا يملك خط هجومي أفضل من ثلاثي ليفربول” .

وكلف صلاح وماني وفيرمينو إدارة ليفربول ما يقرب من 100 مليون جنيه استرليني، وهو رقم لا يمثل حتى نصف تكلفة نيمار وحده، حيث تعتبر قيمة الثلاثي الباريسي 400 مليون جنيه إسترليني.

وسجل كل من صلاح وماني وفيرمينو خمسة أهداف للريدز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما سجل ثلاثي باريس سان جيرمان نيمار ومبابي وكافاني ستة أهداف حتى الآن.

ويرى بوفون أن الريدز يجب أن يُصنف بين المرشحين للفوز بدوري الأبطال، حيث صرح قائلًا: “هذا الموسم، أرى المرشح لدوري الأبطال أندية مثل برشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي. كما أن ليفربول لديه فرصة كبيرة ولا يمكنك أن تنسى ريال مدريد.”.

ويأمل بوفون في نهاية جيدة لمسيرته والفوز بلقب دوري الأبطال مع النادي الباريسي، حيث قال: بالطبع ما زال لدي حلم الفوز بدوري الأبطال، الموسم الماضي اعتقدت أنه سيكون فرصتي الأخيرة ولكن الآن لديّ فرصة أخرى”.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع نابولي، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفي المركز الربع يأتي فريق سرفينيا سفيزدا برصيد 4 نقاط.