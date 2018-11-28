توديسكو يشيد ببن طالب وينتظر منه الكثير :

أشاد مدرب نادي شالك الألماني مساء أمس بلاعبه الجزائري نبيل بن طالب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة رابطة الأبطال التي سيخوضها النادي الألماني، حيث قال : نبيل لاعب مهم ضمن تركيبة نادي الذئاب فهو لاعب ذكي و يتطور من بسرعة ويملك مؤهلات كبيرة أكان على مستوى الوسط الدفاعي أو حتى في الهجوم أين يمكنه التحول بسرعة إلى مهاجم حقيقي وهذه الصفات لا نجدها متوفرة كثيرا لدى اللاعبين”.

بن طالب :” أعمل بجد لأعود إلى مستواي ”

من جهته فقد نشط الدولي الجزائري نبيل بن طالب الندوة الصحفية رفقة مدربه والتي تسبق لقاء فريقه أمام نادي بورتو في ملعب الدراغاو ،حيث تحدث حول مستواه حاليا بالقول:” صحيح أنني مررت بمرحلة فراغ لكنني اعمل بجد وسأعود بقوة إلى مستواي واطمح لما هو أحسن من أجل تقديم الإضافة لفريقي في البطولة ورابطة الأبطال “.

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