جماهير إيفرتون ترحب بالتعاقد مع براهيمي :

كشفت جريدة إكسبرس الإنجليزية عن نتائج الاستفتاء التي وضعته أمام جماهير نادي إيفرتون والذي تمحور حول رأيهم في التعاقد مع الدولي الجزائري ونجم نادي بورتو البرتغالي ياسين براهيمي، الذي ينتهي عقده في الصيف القادم وسيكون حرا بداية من جانفي القادم في اختيار وجهته الجديدة، فنتائج الاستفتاء أكدت أن 73 بالمائة من أنصار إيفرتون يرحبون ببراهيمي وطالبوا الإدارة في الإسراع بضمه، فيما عبر 27 بالمائة رفضهم لهذه الصفقة.

النادي قد يحقق رغبته في الانتقال إلى البريمرليغ

بحسب ذات تقارير إعلامية إنجليزية فإن الجزائري ووكلاء أعماله يعملون على نقله صوب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يرى براهيمي أن الفرصة قد أتت من أجل الانتقال هناك، ويكون براهيمي قد ازداد اقتناعا بالانتقال لإنجلترا بفضل العروض الكثيرة التي وصلته من هناك، حيث ارتبط بعديد الأندية المتوسطة، الضعيفة وأيضا القوية في صورة واست هام، نيوكاسل، ساوثمبتون، إيفرتون، واتفورد وكذلك العديد من الأندية خارج إنجلترا على غرار بيشكتاش.

حديث عن تجهيز إيفرتون عرضا كبيرا لضمه

بالمقابل تستعد إدارة النادي لتجهيز عرض كبير جدا لضم براهيمي خلال الميركاتو الشتوي وإغراء إدارة بورتو التي لا تريد الخروج خاسرة من لاعب بقي في صفوف الفريق خمس سنوات كاملة، وهو ما جعل سعر براهيمي ينخفض كثيرا بما كان عليه الحال من قبل إيفرتون قد يدفع ثلث ما عرضه عليه في صائفة العام ما قبل الماضي، في ذات السياق كشفت التقارير البرتغالية أن الإدارة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسمح لبراهيمي بالرحيل في جانفي، حيث يطالب المدرب ببقائه في حين ترى الإدارة أن رحيله صيفا سيكون خسارة كبيرة ووجب بيعه شتاء للاستفادة ولو قليلا.

يواجه بن طالب في رابطة الأبطال

بعيدا عن مستقبل اللاعب، يستقبل اليوم نادي بورتو البرتغالي نادي شالك الألماني لحساب الجولة الخامسة من دوري المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، وهي المواجهة التي لن تغير نتيجتها الكثير لأصحاب الأرض الذين حسموا التأهل في اللقاء الماضي، في حين يبحث النادي الملكي عن الفوز الثاني له في المنافسة والذي قد يجعله الأقرب للتأهل، هذه المواجهة ستعرف تواجد اسمين جزائريين وهما براهيمي من جانب بورتو رغم أن مشاركته كأساسي غير مؤكدة، وهو العائد من إصابة أبعدته عن آخر لقاء للمنتخب أمام الطوغو، بالمقابل ينتظر أن يسجل بن طالب مكانته في التشكيلة الأساسية للنادي الألماني وهو المتألق في الجولات الأخيرة من البوندسليغا.

ب-ب

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