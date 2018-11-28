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درفلو ضمن التشكيلة المثالية للدوري الهولندي :

28 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 68 زيارة

اختار موقع هوسكورد المختص في الإحصائيات والتقييم الدولي الجزائري ومهاجم نادي فيتاس أرنهايم ضمن التشكيلة المثالية للدوري الهولندي عن الجولة الثالثة عشرة بعد أن منحه علامة 8.9 من 10 عقب تألقه في لقاء ويلام بتسجيل هدف وتمرير كرة حاسمة، للتذكير فلاعب اتحاد العاصمة السابقة سجل ثلاثة أهداف من أصل 13 مشاركة له هذا الموسم منها ست مرات كأساسي.
ب-ب

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