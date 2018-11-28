رونار رفض مواجهة الجزائر خوفا من تكرار سيناريو تونس :

عقب اتفاق الاتحادية الجزائرية مع نظيرتها التونسية على برمجة لقاء ودي بين منتخبي البلدين يوم 26 مارس بالجزائر، وهو الاتفاق الذي حصل في اجتماع اتحاد شمال إفريقيا المنعقد مؤخرا في الرباط المغربية، كشف موقع هيسبريس المغربي أن الاتحادية الجزائرية أرادت برمجة لقاء مع أسود الأطلس إلا أن طلبها قوبل بالرفض وذلك بقرار من المدرب الفرنسي للمنتخب هيرفي رونار الذي فضل البحث عن منافس آخر للشروع في تحضير مشاركة المغاربة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

يعرف الحساسية بين البلدين ويخشى سيناريو تونس

سبق للمنتخب المغربي أن واجه المنتخب التونسي خلال تاريخ الفيفا لشهر نوفمبر الجاري، وهي المواجهة التي انتهت بفوز المغاربة بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى في العاصمة تونس، غير أن نهايته عرفت العديد من الأحداث غير الرياضية بين لاعبي المنتخبين وهو السيناريو الذي يخشى رونار تكراره في حال برمج اللقاء في الجزائر، كونه يعرف الحساسية الكبيرة بين البلدين وفضل تفادي مواجهة الخضر والبحث عن منافس آخر.

الإعلام المغربي أكد رفضه مواجهة منتخبين مغاربيين

بحسب موقع هيسبريس دائما فإن السبب الذي جعل رونار يرفض مواجهة المنتخب الجزائري هو لعبه من قبل مع منتخب تونس، وبالتالي لا فائدة ترجى من مواجهة منتخبين من شمال إفريقيا ومن الأفضل البحث عن منافس أوروبي من العيار الثقيل، يكون بمثابة اختبار لأسود الأطلس الذين يريدون التتويج بالنسخة القادمة من الكان التي قد تلعب على أراضي المملكة، للتذكير فالمنتخب المغربي متأهل قبل الجولة القادمة التي سيرحل فيها لمواجهة مالاوي.

ب-بكوش

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