رونالدو يحقق إنجاز قياسي غير مسبوق في دوري الأبطال :

ما زال الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، نجم جوفنتوس، يواصل كتابة تاريخه الذهبي في عالم كرة القدم، بالرغم من رحيله عن ريال مدريد، وتقدم عمره، لكنه مع ذلك يزداد بريقًا وتوهجًا، ويؤكد أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.

حيث نجح رونالدو أمس في تدوين رقم قياسي وتاريخي في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة جوفنتوس وفالنسيا، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يحقق 100 إنتصار.

وتمكن الدون من تسجيل رقمه القياسي هذا خلال مسيرته المظفرة والمكللة بالنجاحات مع الفرق الثلاث التي إرتدى قمصانها، حيث إنتصر في 26 مباراة مع مانشستر يونايتد، خلال 52 مباراة، وفي 71 مباراة مع ريال مدريد، خلال 101 مباراة، وفي 3 مباريات مع جوفنتوس، خلال 4 مباريات.

ليحقق رقم عجز عنه كبار الفرق الأوروبية خلال تاريخها في التشامبيونز، حيث لا يسبقه من الفرق في عدد الإنتصارات سوى ريال مدريد (154)، برشلونة (141)، بايرن ميونيخ (131)، مانشستر يونايتد (116).