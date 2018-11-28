زطشي: “كرسي الفاف غير مريح وتلقينا ثناء الشعب بفضل سياسة التكوين”

نشرت منابر إعلامية تصريحات رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، الذي نزل ضيفا على إحدى القنوات ليجيب عن العديد من الأسئلة خلال الحوار الذي سيذاع قريبا، حيث لم يبد رئيس ‘الفاف’ رضاه عن العديد من الأمور، التي تدور في الوسط الرياضي الجزائري بالإضافة إلى ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه حين صرح يقول: “لا أنكر بأن المسؤولية الملقاة على عاتقنا ثقيلة جدا، وأن كرسي ‘الفاف’ الذي نجلس عليه غير مريح تماما، سواء بالنسبة لي أنا شخصيا كرئيس أو لأعضاء المكتب التنفيذي الذين بدورهم يجتهدون كثيرا لتطوير كرة القدم الجزائرية”.

“مشاكل الكرة الجزائرية معقدة لا تحل في ظرف وجيز”

لمح الرجل الأول على رأس هرم كرة القدم الجزائرية إلى العديد من الأمور، التي تحيط بالكرة الجزائرية والتي كانت سببا في مرضها حين وصفها قائلا: “مشاكل كرة القدم الجزائرية يعرفها العام والخاص، والجميع يدرك بأنها معقدة جدا وتستلزم وقتا طويلا لتصحيحها، بالنسبة لي ولكل أعضاء المكتب أعتبر أن هذه التجربة مفيدة، وإيجابية أيضا، ونحن سنبقى نتعلم من أخطائنا حتى نتمكن من بلوغ أهدافنا التي انتخبنا لأجلها”.

“بعض الأطراف لديها علاقة بالمكتب السابق هدفها تصفية حسابات”

كما استرسل في تصريحاته رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم حول الأطراف، التي تبحث عن أنصاف الفرص من أجل انتقاد سياسته والعمل الذي يقوم به رفقة مكتبه التنفيذي وهي الأطراف التي قال عنها زطشي في تصريحاته: “هناك بعض الأطراف المحسوبة على المكتب السابق، ليس لديها سوى البحث عن أخطائنا لتشيعها وتجعل منها ذريعة لتنتقدنا، نحن ندرك جيدا أهداف هؤلاء الأشخاص، لن نتأثر بهم ولا بحديثهم عنا لأن طريقا شاقا لا يزال ينتظرنا مستقبلا ولا نريد العودة إلى الخلف”.

“لا أتقبل أي انتقاد غير بناء هدفه الثرثرة وفقط”

في ذات التصريحات دائما، أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أنه لا يتقبل أي انتقاد غير بناء هدفه الثرثرة والتشويش على عمل المكتب الفدرالي وفقط، حين استرسل مصرحا: “كل هذه الحملة التي نتعرض لها من انتقادات غير بناءة على الإطلاق هي قائمة من طرف فئة قليلة جدا، نحن ندرك نواياها غير المفيدة لكرة القدم الجزائرية، والحمد لله عندما ألتقي بالناس عبر مختلف أنحاء الوطن أجدهم راضون بما نقوم به من عمل خصوصا في مجال التكوين”.

“محللو البلاطوهات لا يتحدثون بموضوعية لذلك لا نتأثر بانتقاداتهم”

ردا على بعض المحللين والصحفيين الذين يتحدثون عبر المنابر الإعلامية وتحديدا كما سماها رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر البلاطوهات، حيث وصف حديهم وتحليلهم بغير المنطقي وقال عنهم: “نحن لا نتأثر لما يقوله بعض المحللين والإعلاميين في مختلف البلاطوهات لأن تحاليلهم غير صادقة ولا حتى موضوعية، لذلك فهي لا تعنينا مادام أنها لا تغني ولا تسمن من جوع”.

“علينا أن نحترم ‘الفاف’ كهيئة وليس كأشخاص”

في آخر حواره، طالب الرجل الأول على رأس كرة القدم الجزائرية من الجميع احترام “الفاف” كهيئة وليس على حسب الأشخاص الذين يسيرونها حين أكد قائلا: ” لا اعتقد بأن الكرسي الذي أجلس عليه دائم لأي شخص، لذلك أطلب من الجميع احترام الاتحادية كهيئة كروية وليس كشخص يسيرها وننطلق في انتقاداتنا التي لا تفيد أي شخص أو طرف بل أنها تهدم أكثر مما تساعد في بناء وتطوير كرة القدم الجزائرية”.

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