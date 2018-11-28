شتي ضمن مفكرة بلماضي في قائمة المحليين :

تحدثت مصادر مطلعة ومقربة من جمال بلماضي أن هذا الأخير قد دون اسم الظهير الأيسر لفريق شبيبة القبائل إلياس شتي، ليكون ضمن التعداد الذي سيوجه له الدعوة خلال تربص المنتخب المحلي وهذا من أجل المشاركة في معسكر قطر، الذي ستحتضنه العاصمة الدوحة خلال شهر جانفي القادم، ويبحث المدرب الأسبق للدحيل القطري على توسيع قاعدة الخيارات في مركز الظهير الأيسر في ظل الإصابات المتكررة لفوزي غلام والمردود المتوسط الذي قدمه محمد فارس في المباريات الأخيرة، وشارك شتي في 13 مباراة خلال الموسم الحالي، وسيشكل معسكر قطر اختبارا حقيقيا لعدة لاعبين محليين الذي قد ينضمون بعد ذلك للمنتخب الأول، على غرار ما حصل لأسامة شيتة لاعب اتحاد العاصمة.10

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