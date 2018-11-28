فيغولي يبحث عن التأهل من روسيا :

يواجه اليوم نادي غلطة سراي التركي صاحب الأرض والجمهور نادي لوكوموتيف موسكو لحساب الجولة الخامسة من رابطة أبطال أوروبا وهو اللقاء الذي يحمل أهمية كبيرة للأتراك الذين يملكون في رصيدهم سبع نقاط وفي حال الفوز وتعثر شالك في بورتو سيضعون قدما في الدور القادم، خاصة أن المنافس يعتبر أضعف فرق المجموعة الرابعة، من جانب غلطة سراي يتوقع أن يقحم المدرب فاتيح تيريم لاعبه الجزائري سيفان فيغولي أساسيا في اللقاء عطفا على عودته القوية في الجولات الأخيرة من الدوري وكذلك مستواه مع المنتخب الوطني، إضافة إلى الغيابات التي تعرفها مجموعة الفريق رغم أن فيغولي لم يشارك كثيرا في هذه المنافسة الأوروبية الموسم الحالي.

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