كروس يكشف سر فوز ريال مدريد على روما

اعترف نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني توني كروس، بأن فريقه كان في أوج حظه خلال المباراة التي فاز فيها على مضيفه روما الإيطالي، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كان الفريق الملكي حامل اللقب قد ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة الذئاب والتي حسمها الأول 2-صفر في الملعب الأولمبي، وذلك بخسارة سسكا موسكو الروسي أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 1-2 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة السابعة.

وقال كروس في تصريحات إلى وسائل الإعلام عقب نهاية المباراة: “الحقيقة التي يجب الاعتراف بها أن الفريق حقق الفوز في تلك المباراة لأننا كنا في أوج حظنا، يجب أن يكون أداؤنا أفضل. الشيء الجيد الوحيد هو أننا نواصل مسيرتنا ولم نستسلم”.

أضاف “أعتقد بأن الفريق عانى كثيراً في الشوط الأول، ولكن ربما تغير الحال في الـ 45 دقيقة الأخرى بعدما تقدمنا بهدف غاريث بيل، الذي أعطى لنا ثقة كبيرة في الدقائق المُتبقية من عُمر المباراة”.

وخاض سولاري لقاء الثلاثاء دون ايسكو الذي استبعد حتى عن مقاعد البدلاء في خطوة تؤكد بأن الأخير خارج حسابات المدرب الأرجنتيني ما قد يدفعه للرحيل أوائل العام المقبل، فيما عوض ماركوس يورنتي البرازيلي الغائب كاسيميرو في وسط الملعب.

يُذكر أن ريال مدريد يرغب في الحفاظ على لقبه الذي نجح في تحقيقه خلال الأعوام الثلاثة الماضية.