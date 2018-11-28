الرئيسية / آخر الأخبار / مبولحي يقيل مدرب حراس الاتفاق :

مبولحي يقيل مدرب حراس الاتفاق :

28 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 81 زيارة

يتمتع الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي بمكانة خاصة جدا في ناديه الاتفاق السعودي، فرغم تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة وتوالي الهزائم بنتائج ثقيلة، والتي كان مبولحي حاضرا في واحدة منها، غير أن هذا لم ينقص من مكانته عند الأنصار وحتى الإدارة، التي سارعت إلى إنهاء مهام مدرب حراس الفريق بمجرد دخوله في صراع وخلاف مع مبولحي بحسب ما كشف عنه الإعلام السعودي، فالحارس الجزائري أولى من المدرب وهو الذي كان وراء البداية الأكثر من رائعة للاتفاق هذا الموسم، وبمجرد إصابته تراجع الفريق وتلقى تسعة أهداف في لقاءين فقط غابا عنهما.
ب-ب

شاهد أيضاً

فيغولي يبحث عن التأهل من روسيا :

يواجه اليوم نادي غلطة سراي التركي صاحب الأرض والجمهور نادي لوكوموتيف موسكو لحساب الجولة الخامسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved