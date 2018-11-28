مبولحي يقيل مدرب حراس الاتفاق :

يتمتع الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي بمكانة خاصة جدا في ناديه الاتفاق السعودي، فرغم تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة وتوالي الهزائم بنتائج ثقيلة، والتي كان مبولحي حاضرا في واحدة منها، غير أن هذا لم ينقص من مكانته عند الأنصار وحتى الإدارة، التي سارعت إلى إنهاء مهام مدرب حراس الفريق بمجرد دخوله في صراع وخلاف مع مبولحي بحسب ما كشف عنه الإعلام السعودي، فالحارس الجزائري أولى من المدرب وهو الذي كان وراء البداية الأكثر من رائعة للاتفاق هذا الموسم، وبمجرد إصابته تراجع الفريق وتلقى تسعة أهداف في لقاءين فقط غابا عنهما.

ب-ب

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