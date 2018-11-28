وناس ونابولي يستقبلان زفيردا الصربي :

يعول نادي نابولي الإيطالي على لقاء اليوم الذي يستضيف فيه نادي سيرفينا زفيردا الصربي(النجم الأحمر لبلغراد سابقا) في إطار خامس جولات منافسة رابطة أبطال أوروبا من أجل تحقيق الفوز الثاني له في هذه المنافسة، والتي يملك فيها ست نقاط وهو الفوز الذي سيجعله يبعث المنافسة بقوة مع ليفربول وباريس سان جيرمان، من جانب نادي الجنوب الإيطالي لا يبدو أن الدولي الجزائري آدم وناس سيجد مكانة له في التشكيلة التي سيبدأ بها أنشيلوتي اللقاء وسيكون محظوظ بالتواجد في قائمة 18 عطفا على مردوه في لقاء كييفو الأخير في الكالتشيو والذي لم يستغل فيه فرصته بالشكل الجيد.

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