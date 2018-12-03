الاتحاد الإنجليزي يتهم كلوب بسوء السلوك :

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تهمة سوء السلوك لمدرب ليفربول، يورغن كلوب، بسبب احتفاله الصاخب أمس بهدف فريقه القاتل (1-0)، في شباك إيفرتون بالبريميرليغ.

وكان المدرب الألماني قد ركض داخل الملعب، للاحتفال بالفوز الذي جاء في الدقيقة 96.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي سيمنح كلوب مهلة، حتى الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، مساء الخميس المقبل، للرد على الاتهام، قبل إعلان عقوبته.

وقال كلوب عقب اللقاء، إنه اعتذر لماركو سيلفا، مدرب إيفرتون، على طريقة احتفاله، لكن الأخير نفى ذلك.

وبهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده لـ36 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف إيفرتون عند 22 نقطة، في المركز السادس.