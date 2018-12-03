الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لآرسنال وتوتنهام :

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، اتهاما إلى آرسنال وتوتنهام هوتسبير، بعدم السيطرة على اللاعبين خلال مباراة قمة بالدوري الممتاز، يوم الأحد.

وتسبب احتفال إيريك داير لاعب وسط توتنهام بتسجيل الهدف خلال الخسارة 4-2 أمام آرسنال في بعض اللقطات السيئة، في ظل غضب بعض بدلاء آرسنال من اللاعب الإنجليزي الدولي.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “تم توجيه الاتهام إلى آرسنال وتوتنهام هوتسبير بعد مواجهتهما” بسبب ما حدث في الدقيقة 32.

ويملك الناديان الفرصة للرد على الاتهام حتى الساعة 1800 بتوقيت غرينتش من يوم الخميس المقبل.

وسجل داير وهاري كين هدفي توتنهام بينما أحرز بيير-إيمريك أوباميانغ هدفين وهز ألكسندر لاكازيت ولوكاس توريرا الشباك لينتصر آرسنال ويحسم القمة المثيرة.

واجتاز آرسنال توتنهام وتقدم إلى المركز الرابع بفارق الأهداف.

وسيلعب آرسنال في الجولة المقبلة في ضيافة مانشستر يونايتد يوم الأربعاء بينما يستضيف توتنهام منافسه ساوثهامبتون.